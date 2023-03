In diretta la seconda manche di Coppa del mondo femminile, Shiffrin a caccia del record assoluto

Mikaela Shiffrin domina nettamente la prima manche del gigante femminile di Are, in Svezia, per l'ultima gara di Coppa del mondo fra le porte larghe prima delle finali di settimana prossima a Soldeu.

La statunitense, già certo del successo nella classifica generale e in quella di slalom, può chiudere il discorso anche in questa specialità e raggiungere Ingemar Stenmark nella graduatoria degli sciatori più vincenti di sempre a quota 86. Per farlo ha messo in piedi una manche travolgente, conclusa con il tempo di 55"16, in cui ha rifilato 58 centesimi alla canadese Valerie Grenier.

Terza l’austriaca Franziska Gritsch a 93 centeismi, che precede di 11 centesimi Federica Brignone, la migliore azzurra di giornata. Dodicesima Marta Bassino a 1"73, avanzano alla seconda manche (prevista per le ore 13.00) anche Roberta Melesi ed Elisa Platino, rispettivamente ventiquattresima a 2"56 e vencinquesima a 2"61, mentre Sofia Goggia si è piazzata trentaquattresima, e quindi esclusa dalla seconda parte di gara.