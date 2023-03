Sofia Goggia vince la sua quarta coppa del Mondo in discesa libera

La nostra Sofia Goggia è scesa ancora una volta col pettorale rosso da leader della specialità. Un pettorale rosso che le resta addosso per questa stagione 2022-2023. La coppa del Mondo è già sullo scaffale più luminoso di casa sua, insieme alle altre tre.

Il vento forte in Norvegia, a Kvitfjell, l'ha rallentata nei primi metri e non le ha permesso di salire in cima al podio di giornata, ma una discesa pulita e precisa l'ha portata comunque a conquistare un posto utile a mettere al sicuro la sua quarta coppa.