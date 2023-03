Simone Origone conquista la sua 14esima Coppa del Mondo di sci a 42 anni

Alla bellezza di 42 anni di età Simone Origone vince la sua 14esima Coppa del Mondo nella specialità di sci di velocità o chilometro lanciato. Il valdostano di Champoluc si aggiudica la gara-1 sulle piste di Vars, in Francia, e si assicura così il primo posto matematico in classifica generale . In tutto 100 i punti di vantaggio sul francese Simon Billy, 31 anni, a una gara al termine della stagione. Nella finale Origone tocca i 209,68 chilometri orari contro i 205,79 di Billy e i 205,33 del ceco Radim Palan. Nella Coppa del Mondo in corso Origone ha vinto finora quattro volte su cinque gare. Nella sesta e ultima competizione, anche nell'ipotesi di un arrivo a pari punti, Origone potrebbe contare su un maggiore numero di vittorie stagionali .

Nel palmarès di Origone ci sono così 55 successi sul circuito maggiore e in totale 108 podi. Tra i primi 20 di oggi ci sono anche altri tre italiani: Emilio Giacomelli è tredicesimo con 195,63 chilometri orari, Antonio Renaldo quattordicesimo a 194,84, Samuele Capello diciannovesimo a 191,4.

Nella gara femminile oggi un'altra vittoria italiana grazie a Valentina Greggio, 32 anni di Verbania, in Piemonte. Per lei è il primo gradino più alto del podio nella stagione in corso. Merito della velocità di 200,46 chilometri orari grazie a cui supera la svedese Britta Backlund, ferma a quota 197,48. In classifica generale Greggio ha uno svantaggio di 60 punti, 360 contro 420, ma grazie al successo di oggi resta in corsa in vista dell'ultima giornata.