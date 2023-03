Scontri tra tifosi a Ravanusa durante il derby tra Licata e Canicattì, feriti agenti di polizia

Durante il derby del campionato di serie D tra Canicattì e Licata si sono verificati tafferugli tra le opposte tifoserie. Gli scontri sono avvenuti all'esterno dello stadio Saraceno di Ravanusa. Ci sono dei feriti fra poliziotti, carabinieri e finanzieri e almeno cinque autovetture di servizio delle forze dell'ordine sono state danneggiate.

Agenti e militari, schierati per garantire ordine e la sicurezza pubblica allo stadio di Ravanusa, sono stati bersagliati da una fitta sassaiola e dal lancio di bottiglie di vetro.

Secondo una prima ricostruzione alcuni tifosi del Canicattì, senza biglietto, all'esterno dello stadio avrebbero cercato di "caricare" i tifosi del Licata. Le forze dell'ordine hanno subito creato un cordone, ma sono stati presi d'assalto. Gli agenti hanno faticato per far rientrare la situazione ed evitare il peggio. Si indaga adesso per identificare i protagonisti degli scontri.