Sedicenne picchiato violentemente da due fratelli, sobillati e accompagnati dal loro padre

Un ragazzo di sedici anni è stato picchiato e derubato per vendetta da due fratelli. Un pestaggio a cui ha assistito anche il padre dei bulli, poi portati via in macchina dal genitore.

Il fatto è avvenuto lo scorso giugno a Vimercate, in provincia di Monza, nella centralissima piazza Marconi. I giovani sono stati arrestati: su di loro grava l’accusa di rapina e lesioni aggravate, oltre al porto abusivo di oggetti atti a offendere. Per il padre è scattata l’accusa di concorso nel reato commesso.

Quella sera la vittima era in pizzeria con gli amici quando si è trovato circondato dagli aggressori. I due, dopo averlo invitato a seguirli nel parcheggio insieme con il genitore, hanno preso il ragazzo a calci, pugni e colpi di manganello. Quindi gli hanno sottratto e distrutto il telefonino.

I violenti si sono fermati solo dopo l’intervento dei dipendenti del locale, anche loro minacciati assieme ad alcuni clienti. Dopo la chiamata al 112 gli assalitori sono fuggiti a bordo di una vettura guidata dal cinquantenne.

Il giovane è stato trasportato presso l'ospedale San Gerardo di Monza: dopo un primo allarmante stato di incoscienza per le percosse subite, è stato poi dimesso con 10 giorni di prognosi riportando contusioni multiple e trauma cranico.

All'origine del pestaggio, l'aver assistito ad una lite per amore

Qualche giorno prima dell’aggressione, passeggiando con un amico, la vittima aveva visto la fidanzata di quest’ultimo in atteggiamenti intimi con un altro ragazzo. Per evitare che i due rivali in amore si azzuffassero, aveva invitato il proprio amico ad allontanarsi e a chiamare, dopo, la fidanzatina dal suo telefonino.

Al cellulare però aveva risposto l'antagonista, proponendo un appuntamento per chiarire “tra maschi” la questione che si è tramutata subito dopo in una violenta resa dei conti e in cui il fidanzato tradito avrebbe avuto la meglio sul rivale, fuggito poi sul motorino.

La questione non si era conclusa lì: mentre al fidanzato deluso, partito per le vacanze, arrivavano frasi minatorie come "hai una croce sopra", l'amico testimone veniva rintracciato e accerchiato dai due che poi lo hanno aggredito.

I Carabinieri, sentiti i testimoni ed acquisiti i filmati dei sistemi di video sorveglianza, hanno identificato negli aggressori due fratelli di Arcore: sia il 17enne scappato in motorino che il fratello 15enne, verosimilmente "consigliati" dal padre che, “per retaggio culturale non poteva sopportare la vergogna di quei ceffoni ricevuti”.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ha così emesso a carico dei due fratelli una ordinanza di misura cautelare con la quale applica ai due giovani il collocamento in due diverse strutture comunitarie, dovendo rispondere dei reati di concorso in lesioni personali aggravate, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e rapina.