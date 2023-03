PyongYang ha lanciato un altro missile balistico in mare. Condanna degli Usa

La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico verso le sue acque orientali, lo hanno reso noto funzionari sudcoreani. Si tratta del terzo test di armi di questo tipo questa settimana. Il Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud ha dichiarato che il lancio è avvenuto in mattinata ma non ha fornito ulteriori dettagli, come ad esempio la distanza del missile.

Pyongyang aveva già organizzato due eventi di lancio questa settimana nel mezzo di esercitazioni militari congiunte tenute da Corea del Sud e Stati Uniti. La Corea del Nord considera tali esercitazioni come una prova per l'invasione del suo territorio.

Il nuovo lancio, sottolinea l'agenzia di stampa della Corea del Sud, Yohnap, è avvenuto poche ore prima l'incontro a Tokyo tra il Presidente Yoon Suk Yeol e il premier giapponese Fumio Kishida che discuteranno, tra l'altro, proprio delle minacce nucleari e missilistiche di PyongYang.

Gli Stati Uniti condannano il lancio del missile: “E' una flagrante violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu”. Lo afferma il Portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, Adrienne Watson. “Anche se non ha posto una minaccia immediata per il personale americano o per alleati statunitensi, il lancio aumenta le tensioni e i rischi di destabilizzazione dell'area - osserva Watson - dimostra che la Corea del Nord continua a dare la priorità alle armi di distruzione di massa e ai missili invece che al benessere della sua gente”.