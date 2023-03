Shakira scatenata: la canzone per Piqué arriva al Tonight Show di Jimmy Fallon

La performance inizia con Bzrp alla console. Lui e Shakira sembrano in una piccola stanza, in uno studio di registrazione. Poi l'inquadratura si allarga e l'artista si avvicina al pubblico del Jimmy Fallon Show e continua a cantare tra i suoi fan. Una coreografia che sembra quasi concordata con i ragazzi che ha intorno, controllo completo dell'espressività rispetto alla regia televisiva. Infine sale in tribuna e si immerge tra gli spettatori. La telecamera gioca con i primi piani e balla con lei. Il brano eseguito al Tonight Show è Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, quello in cui allude al suo ex Piqué: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un Casio”.