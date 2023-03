Si tiene sullo smartphone e si rinnova interamente on line la nuova patente digitale

Dal 2023 la patente di guida sarà completamente digitale e accessibile da smartphone, e al pari di altri documenti in formato digitale sarà disponibile sull'app IO.

Addio alla vecchia tessera plastificata, quindi, e spazio a un file virtuale che si tiene sullo smartphone e si rinnova interamente on line, convertibile nel formato del QR code e da mostrare alle Forze dell'ordine tramite smartphone. Saranno semplificate anche le procedure amministrative, evitando, come avviene oggi, di recarsi alla Motorizzazione Civile o in una agenzia. Parola d'ordine “semplificazione” e riconoscimento delle patenti di guida tra gli Stati membri.

Sarà molto più semplice sostituire, rinnovare o scambiare una patente di guida, tutte le procedure saranno online. "Per i cittadini di Paesi extra-Ue con standard di sicurezza stradale comparabili sarà più facile sostituire la propria patente di guida con una Ue", spiega la Commissione.

Nella direttiva si stabiliscono i requisiti minimi per consentire la “connessione” tra le patenti di guida digitali in tutta l'Unione Europea. Dopo un periodo di adattamento, la patente di guida digitale verrà rilasciata automaticamente, ma nulla impedisce ai conducenti di essere in possesso della vecchia patente cartacea o plastificata.

Fin dal diciassettesimo anno d'età si potrà fare pratica di guida su auto e camion accompagnati e dopo aver sostenuto l'esame si potrà guidare da soli già dal compimento dei 18 anni. Formazione e test per la patente con più attenzione per pedoni, ciclisti, scooter e bici elettriche. Prevista inoltre una stretta su alcune infrazioni come sorpasso pericoloso, superamento delle linee continue, guida contromano.