Si tuffa dal palco, poi sale su una nuvola: Taylor Swift fa sognare col nuovo spettacolo "Eras"

La star aveva promesso che lo spettacolo sarebbe stato "un viaggio attraverso tutte le mie epoche musicali" e l'ansia per ottenere i biglietti era così grande che ha fatto crollare i sistemi di Ticketmaster. Nonostante ciò, il tour ha battuto il record per il maggior numero di biglietti per concerti venduti da un artista in un solo giorno, 2,4 milioni. Circa 80mila di quei fan hanno assistito al primo spettacolo allo State Farm Stadium dell'Arizona.

Il set è stato suddiviso in sezioni, una per ciascuno dei suoi 10 album, che ripercorrono il suo viaggio da ingenua country a pop star in cima alle classifiche a cantante folk dell'era del lockdown (anche se con una cronologia confusa). Ha aperto con Miss Americana & The Heartbreak Prince, uno dei preferiti dai fan dell'album Lover del 2019, prima di passare al pop sognante di Cruel Summer. Vestita con un body tempestato di diamanti e circondata da ballerini con elaborate code di pavone, la pop star si è goduta l'applauso della folla, dichiarando: "Non so come elaborare tutto questo e come mi sta facendo sentire in questo momento".