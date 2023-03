Sondrio: due 15enni travolti dal treno mentre attraversano i binari, morti sul colpo. Tragica sfida?

Due ragazzi di 15 e 17 anni sono stati investiti e uccisi da un treno partito da Tirano alle 17.08 con destinazione Milano Centrale. Le vittime sono Ajeti Meriton, nato in Kosovo, e Manuel Gabriel Tejada Reyes, nato a Gallarate (Varese) da famiglia di origini sudamericane e come l'amico residente a Sondrio. Stavano rientrando a casa da una giornata al luna park. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nella piccola stazione di Berbenno, in provincia di Sondrio.

I due, secondo quanto ricostruito, avrebbero deciso di scavalcare il muretto che separa i binari dalla statale 38 dello Stelvio, anziché utilizzare il sottopasso pedonale, forse nella fretta di raggiungere la stazione e prendere un treno per tornare a Sondrio. In quel momento, però, è sopraggiunto a velocità sostenuta, perché non aveva fermata a Berbenno, il Trenord diretto a Milano Centrale. Il macchinista non è riuscito a frenare e l'impatto è stato violentissimo: il treno si è fermato 150 metri più avanti.

Gli investigatori sentiranno gli amici dei due ragazzi deceduti che al momento dell'incidente si trovavano con loro, che avrebbero quindi assistito all'incidente. Le indagini, coordinate dalla Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone che ieri è intervenuto sul posto durante i primi sopralluoghi, sono all'inizio. Gli investigatori di Sondrio ipotizzano che ci sia stata una sfida tra amici all'origine della morte dei due 15enni. "Forse una sfida, in voga oggi tra molti ragazzi, ovvero attraversare le rotaie un attimo prima che arrivi il treno": è una delle l'ipotesi degli investigatori. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Sondrio, la Polfer di Lecco e i Carabinieri di Sondrio e Berbenno.

.