Spari in una zona residenziale di Amburgo, due morti

Due persone sono morte ieri sera ad Amburgo in seguito ad una sparatoria. Lo riferisce il giornale tedesco Bild.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver avvertito gli spari intorno alle 23:32 nella Reeborn Street, nel quartiere Langenhorn di Amburgo, una zona residenziale.

Da fonti del quotidiano si apprende che la polizia è stata chiamata poco prima di mezzanotte e che 28 veicoli si sono precipitati sulla scena.

È la seconda sparatoria mortale in un mese nella città tedesca. La polizia fa sapere che si sta investigando e per ora non dà altre informazioni sull'autore o sul motivo dell'attacco.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Abendblatt una delle vittime sarebbe l'aggressore, che avrebbe ucciso l'altro uomo e poi si sarebbe suicidato.