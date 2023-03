Sparatoria in una scuola privata cristiana di Nashville, la Covenant School, in Tennesse. Il bilancio è di almeno quattro morti: tre bambini sono deceduti al Vanderbilt Children's hospital in seguito alle ferite riportate, l'assalitore è rimasto ucciso dopo una sparatoria con la polizia. Lo riferiscono in un tweet le autorità locali.

Alle famiglie dei circa 200 allievi è stato chiesto di radunarsi nella chiesa vicina all'istituto, scuola elementare presbiteriana dedicata a San Paolo.