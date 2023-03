Il Cio: gli atleti di Russia e Bielorussia riammessi alle gare mondiali ma solo a titolo individuale

Russia e Bielorussia restano escluse dalle competizioni sportive internazionali, ma gli atleti delle due federazioni potranno tornare a gareggiare a titolo individuale. Lo ha deciso il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), Thomas Bach, al termine della riunione dell'esecutivo che si è tenuta oggi a Losanna, in Svizzera. Bach ha aggiunto però che per quanto riguarda la partecipazione degli atleti con passaporto di Mosca o Minsk alle Olimpiadi estive di Parigi 2024 e a quelle invernali di Milano-Cortina 2026 "prenderemo una decisione al momento appropriato".

Non ci sarà in ogni caso spazio in nessuna delle competizioni internazionali per le nazionali di Russia e Bielorussia, né per simboli, bandiere o inni che si identifichino con i due Stati. Saranno esclusi inoltre tutti gli sportivi che abbiano sostenuto la guerra contro l'Ucraina in modo attivo o che siano stati coinvolti in episodi di doping.

Già lo scorso 10 marzo la Federazione internazionale di scherma (Fie) aveva deciso di riammettere a titolo individuale gli atleti di Russia e Bielorussia. Oggi 323 schermidori, alcuni ancora attivi altri già ritirati, hanno scritto a Cio e Fie per chiedere di ritornare a un'esclusione totale degli sportivi con passaporto di Russia e Bielorussia.