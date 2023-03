"Secondo tempo", ovvero lo sport per dare una seconda chance alle donne in carcere

Secondo tempo, perché – fattivamente, non solo simbolicamente – la ripresa del gioco, della vita, coincida con il rilancio; con il ritorno in società di donne e uomini a cui è stata concessa una seconda chance, attribuendo senso al tempo trascorso in carcere.

In occasione della Festa della Donna, non c'era opportunità migliore del progetto 'Secondo Tempo' per sottolineare come lo sport sia strumento di inclusione e di rieducazione nelle carceri, in questo caso femminili.

Nella sede romana di Sport e Salute è stata presentata l'iniziativa ideata dalla Fondazione S.S. Lazio 1900 e finanziata dalla Regione, con cui le sezioni atletica leggera e pallavolo della polisportiva continueranno a svolgere (almeno per i prossimi 6 mesi) allenamenti settimanali nella Casa Circondariale femminile di Rebibbia.

"Secondo Tempo è pensato nell'ottica di introdurre lo sport come elemento costante della vita delle detenute - ha sottolineato la Presidente della Fondazione, Gabriella Bascelli -. Un compagno di vita che le seguirà nel secondo tempo delle loro giornate, del rapporto con sé stesse e con gli altri, ma anche nel secondo tempo della loro vita fuori dalle carceri".