Sport invernali, poca neve ma tante medaglie per gli Azzurri

La neve è stata a tratti un problema in questa stagione secca e spesso troppo calda, ma gli sport invernali hanno dato all'Italia grandi soddisfazioni in ogni caso. Quando mancano ormai meno di tre anni alle Olimpiadi bianche che ospiteremo qui, sull'asse Cortina-Anterselva-Val di Fiemme-Milano, i nostri sportivi hanno dimostrato di poterci arrivare in grande spolvero.

La stagione 2022/2023 per gli sport sia della neve, quindi sotto l'egida della Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), che del ghiaccio, quindi Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Fisg), è una stagione che ricorderemo per medaglie vinte e nuove stelle che promettono di brillare nell'immediato futuro.

Lo sci alpino per ora ci ha portato 28 podi in Coppa del mondo, 8 di essi sono stati primi posti e ben 5 di Sofia Goggia in discesa libera (sua quarta vittoria in carriera , ora attendiamo il suo exploit da gigantista). Federica Brignone ha brillato ai Mondiali francesi dove ha conquistato l'argento nel gigante e l'oro nella combinata. Marta Bassino ha coronato una buona stagione con un inaspettato oro iridato in supergigante. A completare la pattuglia delle donne-jet tricolori anche Elena Curtoni salita quattro volte sul podio in Coppa.

Meno medaglie ma tante sperante per i maschi. Alex Vinatzer ha conquistato un bronzo mondiale nel suo slalom speciale. Dominik Paris un solo secondo posto. Mattia Casse e Florian Schieder, entrambi un podio, ma contiamo di vederli rifarsi a Milano-Cortina 2026.

Nel biathlon tanto orgoglio con 13 podi in Coppa del mondo. Un oro da record nella staffetta femminile conquistata al termine di un gara da incorniciare, da Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi. Quest'ultima ritornata dalla kermesse iridata anche con l'argento nella staffetta mista, e i bronzi nella staffetta singola mista (con Tommaso Giacomel) e nell'individuale.

Lo sci nordico non è più solo Federico Pellegrino. Il nome di un nuovo super vincente è quello di Simone Mocellini, due volte sul podio. Dopo 17 anni l'Italia con una staffetta maschile è ritornata a vincere in Coppa: merito di Dietmar Noeckler, Francesco De Fabiani, Simone Daprà e Pellegrino trionfatori sulle nevi di casa di Dobbiaco. Tra i 12 podi complessivi, anche l'argento iridato di Pellegrino-De Fabiani nella sprint.

Nella combinata nordica, salto e sci di fondo, Annika Sieff è salita tre volte sul podio in Coppa. Non tradisce mai lo snowboard anche senza l'ex campionessa olimpica Michela Moioli.

Per quanto concerne la Fisi, in tutte le discipline tranne il bob, almeno un italiano o italiana ha conquistato una medaglia iridata. Il bob paga la mancanza di una pista in Italia, c'è grande attesa per il progetto che vedrà la luce a Cortina.

Negli sport del ghiaccio l'Italia ha portato a casa uno storico oro mondiale con Davide Ghiotto nei 10.000 metri. E poi l'oro e l'argento europeo nelle coppie d'artistico di Sara Conti-Niccolò Macii davanti ai connazionali Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. Una doppietta mai conquistata prima dal nostro Paese . Meraviglioso oro anche nella danza per Charlene Guignard-Marco Fabbri che in autunno avevano vinto due prove di Grand Prix. Tra gli uomini, argento per Matteo Rizzo mentre Daniel Grassl, travolto dalle polemiche per la scelta di allenarsi a Mosca, dopo la vittoria nel Grand Prix di Sheffield ha fallito sia gli Italiani che gli Europei.

Nello short track l'Italia si è tolta soddisfazioni con Pietro Sighel, due volte sul podio individuale in Coppa e campione europei nei 'suoi' 500 metri. Nel pattinaggio velocità, oltre alla doppia medaglia mondiale di Ghiotto (ha vinto l'argento nei 5000), l'Italia nelle sei tappe di Coppa ha ottenuto nove podi, tre di essi primi podi. Merito di Andrea Giovannini, sempre più specialità della mass start, e Ghiotto vincitore nelle distanze lunghe. Primo podio anche per Davide Bosa nell'universo degli sprinter (terzo nei 500).

Mancano ancora i Mondiali di figura e short track.