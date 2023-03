Scherma, 323 atleti: no al ritorno degli sportivi di Russia e Bielorussia nelle gare internazionali

Una lettera di 323 schermidori che chiedono di non riammettere Russia e Bielorussia alle competizioni internazionali è stata inviata oggi al presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, e al presidente ad interim della Federazione mondiale di scherma (Fie), Emmanuel Katsiadakis. In giornata l'esecutivo del Cio dovrebbe rendere note le condizioni per il ritorno degli sportivi di nazionalità russa e bielorussa nelle gare internazionali. Con una mossa che va nella direzione opposta, il prossimo 4 aprile l'Uefa discuterà se escludere la Bielorussia dagli Europei 2024, dopo che la Russia è già stata estromessa da tutte le gare internazionali a partire dal 28 febbraio 2022.

Il 10 marzo scorso, tramite una votazione, la Fie aveva stabilito di accettare nuovamente gli sportivi di Mosca e Minsk, in vista delle qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi 2024. Una decisione che non è andata giù a 323 schermidori, sia in attività sia ritirati, tra i quali gli italiani Luigi Samele ed Erica Cipressa.

"Con totale disprezzo nei confronti del parere degli atleti, avete consentito il ritorno di Russia e Bielorussia alle competizioni Fie. Questa oltraggiosa guerra unilaterale di aggressione e violazione della tregua olimpica non deve essere ignorata o addirittura condonata", hanno scritto i 323 atleti. "L'aggressione della Russia viola non solo le norme del diritto internazionale, ma anche i valori fondamentali dell'Olimpismo, tra cui la pace, la comprensione internazionale, il rispetto della dignità umana e dei diritti umani".

La missiva sottolinea che "l'aggressione della Russia in Ucraina ha provocato la morte di 232 atleti, la distruzione di 343 impianti sportivi, costretto 40mila atleti a fuggire all'estero e lasciato 140mila giovani senza buone opportunità di allenamento". Come prosegue il testo della lettera, "a nome di oltre 300 schermidori in attività e in pensione vi esortiamo, in qualità di organo di governo, a sostenere le vostre raccomandazioni per le sospensioni delle federazioni di scherma russa e bielorussa e dei loro comitati olimpici nazionali, e a garantire che la Federazione internazionale di scherma (Fie) stia seguendo le vostre istruzioni". Come concludono i 323 sportivi, la sospensione dovrà continuare "fino a quando la Russia non si sarà completamente ritirata dal territorio ucraino".

Soltanto sabato intanto si è disputata la partita di calcio Bielorussia-Svizzera, valida per le qualificazioni agli Europei e terminata 0-5 per la squadra ospite. In quell'occasione alcuni politici elvetici avevano scritto all'Uefa per chiedere di annullare l'incontro.