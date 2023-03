Sri Lanka, l'annuncio del presidente: la Cina ha accettato di ristrutturare i prestiti

La Cina ha accettato di ristrutturare i prestiti allo Sri Lanka, eliminando l'ultimo ostacolo al salvataggio del Fondo monetario internazionale. La banca statale cinese Exim Bank "ha inviato una lettera al Fmi" lunedì sera esprimendo la volontà di Pechino di rinegoziare i suoi crediti, come ha annunciato in parlamento il presidente dello Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, dicendo di aspettarsi che la prima tranche di aiuti da 2,9 miliardi di dollari totali sia rilasciata entro fine mese. "Non appena la lettera della Exim Bank è arrivata al Fmi, ho firmato la lettera di intenti dello Sri Lanka per procedere con il piano del Fondo", ha aggiunto.

Il Paese insulare dell'Asia meridionale è alle prese con la sua peggiore crisi economica da quando ha ottenuto l'indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1948, assediato da un'inflazione superiore al 50%, da una carenza di valuta estera, da un crollo della moneta e da una forte recessione. La pandemia di coronavirus, che ha colpito i suoi settori economici chiave, a cominciare dal turismo, ha aggravato ulteriormente la situazione.

Lo Sri Lanka è andato in default lo scorso aprile a causa del suo debito estero di 46 miliardi di dollari, scontando la crisi economica che ha causato mesi di carenza di cibo e carburante in tutta la nazione portando a rabbiose proteste di piazza che hanno costretto l'allora presidente Gotabaya Rajapaksa a fuggire dal paese e a dimettersi.

L'economia ha mostrato segni di miglioramento da quando Wickremesinghe ha assunto la presidenza lo scorso luglio, le interruzioni di corrente sono terminate e la rupia dello Sri Lanka ha iniziato a rafforzarsi.

Il governo di Wickremesinghe ha lavorato per ottenere il pacchetto di salvataggio di 2,9 miliardi di dollari dal Fmi per ridare ossigeno alle finanze pubbliche del Paese. La sua amministrazione ha deciso come misure d'emergenza, un forte aumento delle tasse e la fine ai sussidi su benzina ed elettricità, pianificato la vendita di imprese statali in perdita cronica per soddisfare i termini del piano di salvataggio concordato con i vertici dell'istituto di Washington.

“Dobbiamo sottolineare un fatto: non rimborsiamo debito estero al momento, rimborsiamo solo prestiti alle istituzioni finanziarie multilaterali. Se rompiamo l'accordo con l'FMI, saremo costretti a rimborsare prestiti a paesi stranieri e banche private", ha affermato Wickremesinghe. “Abbiamo circa 6-7 miliardi di dollari da rimborsare ogni anno fino al 2029. Non abbiamo valuta estera per farlo, e quindi è fondamentale che l'FMI continui a impegnarsi con i nostri creditori sugli accordi raggiunti sulla sostenibilità del debito”, ha detto avvertendo che schiaccerà qualsiasi protesta di piazza che tenti di far deragliare gli sforzi di riforma.