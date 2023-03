Stati Uniti, la First Citizens Bank rileva gran parte della Silicon Valley Bank

La First Citizens Bank ha rilevato gran parte della Silicon Valley Bank, l'istituto californiano passato sotto il controllo delle autorità statunitensi dopo una corsa agli sportelli sui suoi depositi, che ne avevano causato il fallimento.



A partire da oggi le 17 ex filiali SVB apriranno nella nuova veste di First Citizens, si legge in una nota della Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic), l'Autorità federale di garanzia dei depositi, che precisa che “i depositanti della Silicon Valley Bridge Bank diventeranno automaticamente depositanti della First Citizens Bank” e che “tutti i depositi assunti da First Citizens Bank continueranno ad essere assicurati dalla FDIC fino al limite assicurativo”.

La transazione, spiega il regolatore Usa, include l'acquisto di circa 72 miliardi di dollari di asset della Silicon Valley Bridge Bank, attività della National Association, con uno sconto di 16,5 miliardi di dollari.

La Silicon Valley Bridge Bank - si legge nel comunicato - era stata creata da Fdic in seguito alla chiusura della Silicon Valley Bank da parte del California Department of Financial Protection and Innovation.

Al 10 marzo, SVB aveva 167 miliardi di dollari di asset e 119 miliardi di dollari di depositi.

Circa 90 miliardi di dollari in titoli e altre attività rimarranno in amministrazione controllata per la disposizione da parte della Fdic.

First Citizens, con sede a Raleigh (Carolina del Nord), si definisce la più grande banca Usa a controllo familiare ed è stata fondata nel 1898: ha oltre 100 miliardi di dollari di attività totali e gestisce una rete di oltre 500 filiali in 21 stati e una banca diretta a livello nazionale.