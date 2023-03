Strage di Corinaldo. In aula anche Fedez: "Quella sera lo scenario peggiore"

Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 si verificò lo "scenario peggiore" nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, in cui morirono cinque adolescenti e una madre 39enne, schiacciati nella calca dopo spruzzi di spray urticante nel locale in cui si attendeva il dj-set di Sfera Ebbasta. A parlare in aula ad Ancona il rapper Fedez chiamato a riferire sulle condizioni di sicurezza del locale in cui si esibì anche lui in dj-set in due occasioni nel 2015 e 2016. Fedez ha spiegato il mix letale di condizioni e il prevedibile sovraffollamento della discoteca: "cachet alto (17.500 euro il compenso previsto per Sfera), spesa bassa per i biglietti (20 euro) e capienza limitata".

"Abbiamo un locale con una capacità di 500 persone - ha detto - un artista venduto in dj-set a 20-30mila euro, biglietto a 20 euro: chi gestisce la data è consapevole che il proprietario del locale per organizzarla dovrà riempire oltre il limite il locale". Fedez ha raccontato di compensi fino a "60-70-80 mila euro" in locali anche più piccoli ma con prezzi e clientela tali che riuscivano a pareggiare i conti senza "riempiere a tappo" la sala. Al termine ha avuto un colloquio con i congiunti di una vittima. "Una persona molto umana e disponibile", ha commentato Paolo Curi, marito di Eleonora Girolomini, 39 anni, una delle vittime di quella serata insieme ai giovani, tra i 14 e 16 anni, Asia Nasoni, Emma Fabini, Mattia Orlandi, Benedetta Vitali, Daniele Pongetti.