Pistorius, negata la libertà vigilata, lo rende noto il suo avvocato

L’udienza si è svolta stamattina presso il carcere di Atteridgeville, vicino alla capitale Pretoria, dove l'ex velocista paralimpico sta scontando la pena. In un comunicato rilasciato dai Servizi Penitenziari si legge che a Pistorius verrà concessa un’altra udienza nell’agosto del prossimo anno. “Il detenuto non ha completato il periodo minimo di detenzione stabilito dalla Corte Suprema di Appello” questa la motivazione.

I genitori di Steenkamp già prima dell'udienza si erano esposti attraverso il loro avvocato Tania Koen, "non ritengono che debba essere rilasciato", ha detto Koen ai giornalisti fuori dal centro correzionale di Atteridgeville a Pretoria. La famiglia Steenkamp ha manifestato tutta la propria soddisfazione: "Non gli crediamo" ha commentato subito l'avvocato difensore dei genitori "Finché non sconterà fino in fondo la sua pena non si potrà dire che sia riabilitato. Per loro la morte della figlia è sì una condanna a vita".