Sulla crisi delle banche Joe Biden si dice fiducioso: la pressione si è calmata

Sulla crisi finanziaria delle banche americane il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è mostrato fiducioso. "Sì, la pressione si è calmata" ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti, che gli chiedevano della crisi degli istituti di credito, dopo che Silicon Valley Bank e Signature Bank sono state commissariate dall'autorità di controllo.

Per quel che riguarda invece il mandato di arresto della Corte penale internazionale per Vladimir Putin, il presidente Usa lo ha definito “giustificato” evidenziando come si tratti di un "segnale molto forte". Biden ha ricordato comunque che gli Stati Uniti non riconoscono il tribunale dell'Aia, ha detto il presidente ai cronisti mentre lasciava la Casa Bianca per recarsi nella sua abitazione nel Delaware.