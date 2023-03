Superbonus: in arrivo un emendamento che 'salva' la cessione dei crediti 2022

In arrivo nelle prossime ore, nella commissione Finanze della Camera, la soluzione per 'salvare' i crediti 2022 derivanti da bonus edilizi relativi al 2022 che, senza interventi, sarebbero decaduti il prossimo 31 marzo.

Secondo quanto si apprende, un emendamento riformulato dal relatore al provvedimento, Andrea De Bertoldi (FdI) e il combinato disposto di una remissione 'in bonis' da parte dell'Agenzia delle Entrate, consentiranno al contribuente di comunicare fino al prossimo 30 novembre, in sede di dichiarazione dei redditi e versando una sanzione di 250 euro, la cessione di credito a un istituto bancario.

L'emendamento sarà depositato domattina in Commissione Finanze della Camera, che sta esaminando il decreto crediti, insieme a una serie di riformulazioni che recepiranno le modifiche parlamentari, su cui è già arrivato il via libera del governo. Tra queste la proroga del superbonus al per le abitazioni unifamiliari al 30 giugno per chi entro il 30 settembre scorso abbia effettuato almeno il 30% dei lavori.

Dovrebbe arrivare anche il via libera alla prosecuzione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti per il sismabonus e per i lavori di Iacp e delle Onlus mentre per l'edilizia libera sconto e cessione verranno confermati per i lavori svolti prima dell'entrata in vigore del dl, facendo riferimento al bonifico dell'acconto effettuato ovvero alle autocertificazioni delle parti sulla data certa del contratto.

Contro lo stop della misura oggi in varie città italiane è esplosa la protesta. Cortei di lavoratori edili e artigiani sono scesi in piazza per denunciare il blocco dell'attività lavorativa per le loro categorie che sta mettendo in ginocchio tante imprese e famiglie.