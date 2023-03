Superlativo Sonego a Miami: supera Tiafoe e conquista gli ottavi

Ottime notizie dalla Florida per il tennis azzurro, dopo Martina Trevisan, qualificata ai quarti di finale del WTA1000 di Miami per la prima volta in carriera, anche Lorenzo Sonego conquista gli ottavi del Masters1000 di Miami. Il tennista piemontese ha liquidato in due set 6-3 6-4 lo statunitense Frances Tiafoe n.14 del ranking.

Sonego ha giocato un match perfetto. I numeri parlano chiaro: 8 ace con zero doppi falli, 22 vincenti, 91% di punti con la prima e 82% con la seconda. Lorenzo ha perso solamente cinque punti nei suoi turni di battuta. Nessuna sofferenza con il servizio, anche in risposta ha approfittato dei passaggi a vuoto di Tiafoe: un break per set, rispettivamente nel quarto e nel primo gioco. Serviva aggressività e qualità e così è stato. La pioggia nel secondo set ha rallentato il tennis di Lorenzo, che però non si è lasciato deconcentrare. Con grande concentrazione è andato a prendersi per la seconda volta negli ultimi tre anni la qualificazione agli ottavi di questo torneo, ricordando quanto fatto nel 2021. Il prossimo avversario sarà Francisco Cerundolo, che a sorpresa ha battuto Felix Auger-Aliassime in due set per 6-2 7-5. La partita contro Cerundolo è un’occasione per arrivare ai quarti di finale di un Masters 1000: sarebbe la terza volta in carriera, la prima sul cemento. Oggi l’altoatesino Jannik Sinner, scenderà in campo alle 17 per gli ottavi contro Andrey Rublev.