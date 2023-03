Superstiti e familiari delle vittime di Cutro incontrano Giorgia Meloni

A bordo di un pullman della Polizia, che li ha portati all'ingresso posteriore di Palazzo Chigi, sono arrivati questa mattina nella sede del governo, superstiti e familiari delle vittime del naufragio di Cutro, che hanno risposto all'invito della premier Giorgia Meloni. Il gruppo, formato da una trentina di persone, è volato a Roma dalla Calabria a bordo di un C-130 dell'Aeronautica militare.

L'incontro con la presidente del Consiglio durato un’ora circa, nella Sala verde, si è svolto in forma riservata e a porte chiuse. La delegazione è poi risalita sul bus della Polizia di Stato diretto a Ciampino, dove ad attenderli c'è il volo che li ricondurrà in Calabria.

Nella sala verde con la premier presenti anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano.

Secondo quanto spiegato da alcuni componenti, la delegazione ha chiesto a Meloni di continuare a cercare chi è ancora disperso, di agevolare il ricongiungimento con le famiglie anche all'estero e di creare, con l'Europa, corridoi umanitari per soccorrere le persone nei Paesi come l'Afghanistan dove e condizioni di vita non sono sicure. Le forze dell'ordine hanno fatto spostare operatori tv, fotografi e giornalisti che erano piazzati di fronte all'ingresso di Palazzo Chigi, facendoli posizionare su un lato di piazza Colonna.

Intanto la Procura di Roma ha trasmesso per competenza territoriale ai colleghi di Crotone l'incartamento relativo all'esposto presentato nei giorni scorsi dai parlamentari Ilaria Cucchi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, in cui si chiedeva di valutare eventuali responsabilità ministeriali nella macchina dei soccorsi in relazione al naufragio di Cutro. A piazzale Clodio i magistrati si sono limitati ad aprire un modello 45, ossia senza indagati o ipotesi di reato.