Taiwan: 9 jet da guerra cinesi superano la linea mediana. Taipei: "Atto irrazionale"

Nove aerei da guerra cinesi dell'esercito popolare di liberazione "hanno attraversato la linea mediana settentrionale, centrale e meridionale dello stretto di Taiwan in 5 gruppi per un pattugliamento in assetto da combattimento".

L'esercito di Taipei "ha monitorato e risposto alla situazione con i nostri mezzi, senza generare un'escalation", aggiunge il Ministero in un tweet.

Lo rende noto il ministero della difesa dell'isola, contestando l'inedita situazione rispetto alle consuete incursioni che, si legge in una nota articolata, "ha messo a repentaglio la stabilità regionale, causato tensione, portato un impatto negativo allo sviluppo della sicurezza ed economico con questa azione deliberata. Condanniamo, perciò, questo atto irrazionale".