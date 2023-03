Tajani al Cairo: "Impegno di al-Sisi su questione migratoria"

Un partenariato strategico che coniuga sicurezza alimentare e cooperazione nel settore agro-alimentare tra Italia e Egitto. E' lo scopo della missione del ministro degli affari esteri, Antonio Tajani, che oggi è arrivato in Egitto direttamente da Tel Aviv. Il viceministro ha incontrato al Cairo il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e altri esponenti di governo.

La visita si inquadra nell'ambito del dialogo ministeriale mediterraneo sulla crisi alimentare iniziato il 3 dicembre scorso. Al centro c'è anche la cooperazione economica, la difesa e gli equilibri in Africa e Medio oriente e non solo. Il capo della Farnesina ha riferito di aver discusso della questione "questione migratoria" sulla quale il presidente egiziano ha promesso un rinnovato impegno per fermare l'immigrazione irregolare e ha assicurato un intervento anche sul governo tunisino affinchè argini le migrazioni irregolari tema caldo in questi giorni per il governo italiano.

Non è mancato un riferimento a problemi "ancora irrisolti" che riguardano i casi Regeni e Zaki, ha riferito Tajani: "Sisi ci ha confermato la volontà dell'Egitto di collaborare con il nostro paese per trovare le giuste soluzioni".