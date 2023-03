Matteo Berrettini approda ai quarti di finale, per il fratello Jacopo finisce il sogno

L'azzurro Matteo Berrettini si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Acapulco, in corso sul cemento messicano, con un montepremi di 2.013.940 dollari. Il tennista romano, n.24 del ranking mondiale, ha liquidato in due set, negli ottavi di finale, lo svedese Elias Ymer, n.170, con un doppio 6-3, mentre il fratello minore del campione italiano, Jacopo Berrettini, n. 842 Atp, deve abbandonare e dire addio ai suoi sogni di gloria, battuto dall'australiano Alex de Minaur, n.22, con uno schiacciante 6-1, 6-0.

Un successo importante per Matteo, che ha fatto capire di stare bene e di essere pronto a combattere. Vittoria netta del tennista romano, che è riuscito a rispettare i pronostici e ha dimostrare di saper sfruttare le due doti: servizio e dritto. L'azzurro aveva già battuto lo svedese nei due precedenti confronti diretti, nelle qualificazioni a Budapest, sulla terra rossa, nel 2018, e l'anno scorso sul veloce indoor a Bologna nella fase a gironi delle Davis Cup Finals. Nei quarti incontrerà Holger Rune, che ha dominato in due set 6-0 6-2 il portoghese Nuno Borges, n. 85.

Al torneo ATP 500 di Acapulco, Jacopo, fratello minore di Matteo, non è riuscito a sconfiggere l'avversario, subendo un cocente 6-1 6-0. Si interrompe, quindi, la sua avventura messicana. Probabilmente per il giovane Berrettini non è ancora arrivata la maturità per fronteggiare un torneo così prestigioso. In ogni caso, la sua partecipazioni lo farà rientrare tra i primi 500 al mondo la prossima settimana.