Arbitre nel tennis: meglio del calcio, ma c'è ancora tanta strada da fare. La pioniera de Jenken

Della serie, “bene ma non benissimo” quanto a parità di genere sul fronte arbitrale. Il tennis è certamente più avanti del calcio in termini di quantità e di rilevanza delle direttrici di gara, ma anche lo sport della racchetta evidenzia sbilanciamenti significativi a vantaggio dei colleghi uomini.

Va sottolineato che parecchie giudici oltre la sedia si sono prese anche la scena, a cominciare da Aurelie Tourte, che non ci ha pensato due volte a sbattere fuori dal campo e dagli Open Usa 2020 Novak Djokovic, quando il campione serbo in preda all'ira tirò una pallata che centrò la trachea di una giudice di linea, togliendole il respiro.

La pioniera pero' e' stata Sandra de Jenken, nel 2005 prima donna ad arbitrare una finale di Coppa Davis, oltre che la prima a farlo in uno Slam, sia in Australia sia al Roland Garros, nel 2007, mentre l'Atp di Sofia nell'ottobre scorso, si è concesso un anticipo autunnale dell' 8 marzo sfoggiando uno staff arbitrale composto da sole donne. Tutto bene in una disciplina dove i montepremi femminili e maschili degli Slam sono stati finalmente equiparati? Non esattamente perché i numeri parlano chiaro, fotografando un gender gap ancora da colmare: nel mondo i giudici di sedia "gold badge" cioè il più alto livello di arbitro attribuito dalla Federazione internazionale di tennis (salgono sui seggioloni degli Slam, dell'Atp e del Wta world tour) sono in tutto trentaquattro, cosi' ripartiti: tredici donne e ventuno uomini.