Indian Wells: sarà finale Sabalenka-Rybakina. Nella semifinale maschile Sinner sfida oggi Alcaraz

Sfide bollenti sul cemento di Indian Wells, in California, in vista degli ultimi verdetti. Sul fronte femminile, la finale del Masters 1000 Wta si disputerà tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la kazaka Elena Rybakina. Nella sostanza, un risultato atteso e una vittoria pesante.

Sul versante maschile, dopo aver sconfitto Taylor Fritz nei quarti, Jannik Sinner giocherà stasera la semifinale - attorno alle 23 ora italiana - contro Carlos Alcaraz. Nell'altra sfida del torneo si affronteranno Daniil Medvedev e Frances Tiafoe.

In ballo c'e' anche la prima posizione del ranking mondiale: se lo spagnolo vincerà il titolo tornerà sul tetto del mondo. Qualora invece dovesse farcela Jannik si isserebbe fino al n.6 della graduatoria, suo best ranking. L'head-to-head fra Sinner e Alcaraz e' in perfetta parita': 2-2. L'anno scorso l'azzurro ha battuto l'iberico nella finale di Umago mentre è stato sconfitto nei quarti dello Us Open, dopo cinque set e oltre cinque ore di battaglia purissima che, a detta di tutti gli osservatori, hanno dato vita al match più bello dell'anno (con un match point sprecato fatalmente da Sinner, che sicuramente ha popolato a lungo i suoi incubi notturni).