Tensione sui campi da tennis: l'ucraina Kostyuk rifiuta di dare la mano alla russa Potapova

Una guerra “fredda” che non pare possa risolversi sui campi da tennis, quella tra gli atleti ucraini e russi.

Ed anche a Miami è stato così. La tensione tra le atlete delle due nazioni si è manifestata con il rifiuto dell'ucraina Marta Kostyuk di dare la mano alla russa Anastasia Potapova, al termine del match di secondo turno, perso in due set dalla tennista ucraina. Nessuna stretta di mano. È la terza volta che l'ucraina, numero 38 del mondo, compie questo “non gesto simbolico”, all'interno dei circuiti internazionali, dall'inizio della guerra in Ucraina, rifiutandosi di stringere la mano alla russa Varvara Gracheva e alla bielorussa Victoria Azarenka.

Già nelle scorse settimane, la Kostyuk, aveva espresso il suo disappunto per la presenza degli atleti russi nelle competizioni, dopo l'aggressione del suo paese da parte della Russia. Disappunto manifestato anche formalmente alla Women's Tennis Association (Wta), che ad oggi sembra aver ignorato la richiesta di un incontro con le atlete ucraine per affrontare il problema della presenza russa e bielorussa nei tornei: "Volevamo un incontro con il consiglio di amministrazione del circuito e non l'abbiamo ottenuto. Nessuna risposta, solo silenzio", si era lamentata Kostyuk. La stessa Potapova è stata poco diplomatica, riguardo alla difficile convivenza sui campi da tennis. Recentemente ha ricevuto un avvertimento formale dalla Women's Tennis Association (Wta), dopo aver indossato una maglietta dello Spartak Mosca prima della sua partita contro Jessica Pegula, al torneo di Indian Wells.

Anche un'altra ucraina, Lesia Tsurenko, aveva riferito nei giorni scorsi di una simile richiesta. Cinque minuti prima dall'incontro con Aryna Sabalenka, al torneo di Indian Wells, ha dato forfait spiegando di aver subito un "attacco di panico". La stessa atleta, tramite i suoi profili social, aveva ammesso: "Ho avuto un crollo mentale causato da tutte le cose che ho sentito in questi giorni. È stato un attacco di panico, facevo fatica a respirare. Pochi giorni fa ho avuto una discussione con il Ceo della Wta, Steve Simon, e sono rimasta scioccata da quanto mi ha detto. Stavo male già nel match contro Vekic, ma oggi è andata peggio. Simon mi ha detto che vorrebbe che ai russi e ai bielorussi fosse data la possibilità di partecipare alle Olimpiadi come sta accadendo ora nel tennis. Mi ha detto che è per rispettare i principi olimpici". Da parte sua, Aryna Sabalenka, bielorussa numero 2 al mondo, ha manifestato nervosismo denunciando di avvertire un vero e proprio "odio" da parte di alcune colleghe.