Miami Open di tennis: Sonego supera Evans, eliminati Musetti e Berrettini

Lorenzo Sonego supera il secondo turno, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini sono fuori. È il verdetto delle gare di oggi valide per l'Open di Miami, secondo Atp Masters 1000 stagionale maschile e femminile che si disputa sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium dei Miami Gardens. Sonego, tennista di Torino, numero 59 del mondo, supera il britannico Daniel Evans, numero 23 del torneo e numero 29 del mondo, grazie a una rimonta per 4-6, 6-3, 6-2.