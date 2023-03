Tennis, Martina Trevisan rimonta su Claire Liu e vola agli ottavi degli Open di Miami

Martina Trevisan vola agli ottavi di finale degli Open di Miami di tennis grazie alla vittoria al terzo turno contro la statunitense Claire Liu

per 4-6, 7-5, 6-4. La tennista toscana, testa di serie numero 25, nella notte tra sabato e domenica è riuscita a rimontare l'avversaria al termine di una sfida durata tre ore e 17 minuti. Lunedì agli ottavi Trevisan è attesa dalla lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero 24 e campionessa al Roland Garros nel 2017. Agli Open di Miami, Ostapenko ha già battuto la svedese Mirjam Bjorklund e la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Quella di lunedì sarà la prima sfida diretta a essere mai stata disputata tra Trevisan e la tennista lettone.

L'azzurra viene da un inizio di stagione difficile, caratterizzato da due soli successi su nove gare. Anche se al Masters 1000 di Indian Wells è arrivata fino al terzo turno dove ha perso per 2-1 contro la ceca Karolina Muchova, che si è poi qualificata ai quarti di finale. La prima vera soddisfazione stagionale per la tennista di Firenze arriva così dagli Open di Miami, Wta 1000 che si disputa sui campi di cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida, con un montepremi di 8 milioni e 800mila dollari. Per Trevisan un buon piazzamento agli Open di Miami potrebbe essere il modo migliore per prepararsi alla stagione sui campi in terra rossa, dove l'italiana di solito esprime il meglio di sé. I siti di scommesse danno la tennista fiorentina come sfavorita contro la Ostapenko, ma il pronostico potrebbe essere rovesciato. Se dovesse vincere, ai quarti di finale Trevisan potrebbe incontrare la kazaka Elena Rybakina o la belga Elise Mertens.