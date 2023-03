Tennis: 10 Azzurri a Indian Wells, Sinner guida la pattuglia. 5 atlete già nel tabellone principale

Obiettivo, superare gli ottavi per dare l’assalto ai match bollenti. E’ il target di Jannik Sinner che non ha centrato l’approdo ai quarti in entrambe le precedenti partecipazioni a Indian Wells. Sorteggiati nella notte i tabelloni del torneo californiano, sul cemento. E’ il primo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) e l'altoatesino, numero 13 del mondo e testa di serie numero 11, esordirà direttamente al secondo turno contro il 36enne francese Richard Gasquet o un qualificato. Possibile, in caso di successo, un derby italiano al terzo turno tra Sinner e Lorenzo Musetti, inseriti nell'ottavo di Holger Rune, reduce dalla finale di Acapulco. Il carrarino, numero 21 del mondo, esordirà contro il mancino francese Adrian Mannarino o l'ex numero 3 Dominic Thiem.

Fa parte delle teste di serie anche Matteo Berrettini (20). Dopo il bye incontrerà lo spagnolo Roberto Carballes Baena o un qualificato. Il tennista romano è inserito nell'ottavo di finale di Cameron Norrie, campione quest'anno dell'Atp 500 di Rio, e nel quarto di Andrey Rublev, fresco finalista a Dubai.



Getty Lorenzo Musetti

Getty Matteo Berrettini

Inizieranno invece al primo turno gli altri due italiani, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Il torinese è atteso dal 29enne australiano Jason Kubler: in palio la sfida con Grigor Dimitrov e un eventuale ottavo contro Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 2. Fognini debutterà incontrando il ventenne statunitense Ben Shelton: il vincente andrà a sfidare al secondo turno Taylor Fritz. Intanto Francesco Passaro, Matteo Arnaldi e Roberto Marcora sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni.

epa/kieran galvin Lorenzo Sonego a Wimbledon

Andy Cheung/Getty Images Australian Open 2023, Fabio Fognini

Sul versante femminile (secondo atto del circuito Wta 1000, 8.800.000 dollari) in cinque sono già nel tabellone principale. Martina Trevisan, 23esima testa di serie, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro la vincente del match tra la statunitense Madison Brengle e una qualificata.

Camila Giorgi deve vedersela con una giocatrice proveniente dalle qualificazioni: in caso di vittoria secondo turno contro la statunitense Jessica Pegula, numero 3 del ranking e del seeding.

rainews.it Martina Trevisan, Camila Giorgi e Jasmine Paolini