Wta Miami: Martina Trevisan vola ai quarti

Martina Trevisan riporta un'italiana tra le migliori otto del Miami Open, terzo Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida.

La 29enne mancina di Firenze, n.24 del ranking e 25 del seeding, ha battuto con il punteggio di 6-3 6-3 la lettone Jelena Ostapenko, n.22 Wta e 24esima testa di serie.

L’Azzurra che ha avuto la meglio sull’avversaria in un'ora e 32 minuti sfiderà per un posto in semifinale la vincente del match che metterà di fronte Elena Rybakina ed Elise Mertens.