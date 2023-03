Borse a picco dopo il crollo di Credit Suisse. La Bce chiede alle banche la loro esposizione

Tensione ancora alta sui mercati finanziari dopo le turbolenze provocate dal fallimento della banca americana Silicon Valley Bank (Svb). A far tremare i polsi degli investitori sono state oggi le notizie su Credit Suisse: quando il principale azionista, Saudi National Bank (Snb), ha detto che non avrebbe fornito ulteriore liquidità all'istituto, le perdite per i titoli della banca elvetica sono arrivati a - 30%, per poi risalire leggermente a -24%, registrando così il peggiore ribasso mai sperimentato finora dalla banca elevetica nella sua storia .

Il tonfo ha innescato una tempesta di vendite sull'intero comparto bancario in Europa. L'indice Stoxx ha perso il 7,11%. Non è più la piccola SiliconValley Bank americana a fare paura, ma la seconda banca elvetica, che oggi è in mani arabe.

La Banca nazionale saudita detiene infatti la quota maggioritaria con il 9,8% in Credit Suisse, ma gli arabi in tutto detengono un blocco che arriva a sfiorare il 20% del capitale, considerando anche le quote di Qatar Holding (5,03%) e Olayan Group (4,93%).

Fondato nel 1856, il Credit Suisse è un pilastro della piazza finanziaria elvetica che ha contribuito sia allo sviluppo delle ferrovie nel Paese sia alla nascita di colossi assicurativi come Swiss Re o Swiss Life e al finanziamento di grandi imprese industriali. Ma il Credit Suisse è in subbuglio da due anni dal fallimento della società finanziaria britannica Greensill, che ha segnato l'inizio di una serie di scandali che hanno indebolito la banca. Da marzo 2021, il titolo ha perso oltre l'83% del suo valore. "La pressione sul Credit Suisse ha colpito un mercato già nervoso", ha detto all'AFP l'analista di Rabobank Jane Foley.

Dichiarazioni di Saudi National Bank (Snb), un colpo al cuore per investitori già preoccupati

Le dichiarazioni dell'azionista arabo hanno colpito al cuore investitori che erano già preoccupati per il rischio di contagio a seguito del fallimento della banca statunitense SVB. "Sembra che ci siano sempre più investitori preoccupati", ha detto a proposito l'analista di Finalto Neil Wilson commentando le tensioni sui mercati. Ma se il Credit Suisse dovesse affrontare "problemi esistenziali", allora "ci troveremmo di fronte a qualcosa di tutta un'altra dimensione. È davvero troppo importante per lasciarla andare", ha affermato. A differenza di SVB, Credit Suisse è una delle 30 banche al mondo considerate troppo grandi per fallire, il che le impone regole più severe per poter resistere allo shock in caso di difficoltà.

Per l'analista Jérémie Boudinet, Head of Investment Grade Credit, La Française AM, Credit Suisse è uno dei pochi istituti di credito realmente a rischio di contagio dopo il fallimento di SVB, proprio per le sue fragilità ormai non più recenti: "Il prezzo delle sue azioni è ai minimi storici e dall’inizio del 2022 ha lasciato sul terreno circa il 70% del suo valore", ha scritto in una nota l'esperto, aggiungendo poi che “i prossimi mesi saranno, quindi, fondamentali per Credit Suisse, la cui necessità primaria è quella di stabilizzare la sua base di depositi, anche a costo della redditività, già fortemente compromessa. È ipotizzabile si possa arrivare ad una divisione delle attività della Banca con conseguente cessione di alcune di esse come ad esempio la vendita parziale o totale delle attività di Investment Banking e il mantenimento, invece, del ramo retail svizzero così come parte dell’attività di Wealth Management globale. Tuttavia riteniamo questa ipotesi vincolata alla capacità della Banca di contrastare i deflussi di denaro nel breve e medio termine”.

Presidente Eurogruppo: “Fondamentale accelerare su unione bancaria”

Il crollo della Silicon Valley Bank negli Stati Uniti "sottolinea l'importanza che l'Europa continui a fare progressi sull'unione bancaria". Lo ha detto al Financial Times Paschal Donohoe, presidente dell'Eurogruppo, il coordinamento dei ministri delle finanze dell'Eurozona. Parlando dopo il crollo delle azioni del Credit Suisse, Donohoe ha affermato che "nessuno di noi potrà mai essere assolutamente sicuro di dove possa provenire il prossimo rischio". "Il più grande antidoto" è accelerare i lavori per rafforzare le norme dell'Ue per trattare con i creditori insolventi.

Bce verifica esposizione delle banche di tutta Europa verso Credit Suisse

La tensione non sta risparmiando le istituzioni monetarie: la Bce sta chiedendo alle banche di tutta Europa di comunicare la loro esposizione nei confronti di Credit Suisse, riferiscono diverse fonti a conferma di voci circolate sui media. La richiesta riguarda anche gli istituti italiani sotto la vigilanza di Francoforte.

Tesoro americano monitora esposizione delle banche statunitensi verso Credit Suisse

La preoccupazione ha coinvolto i mercati americani già sotto stress per il fallimento di Svb. Il dipartimento del Tesoro statunitense è in contatto con le controparti e sta monitorando con attenzione la situazione legata a Credit Suisse. Il dipartimento, inoltre, sta controllando l'esposizione delle banche statunitensi verso Credit Suisse, ha comunicato un portavoce del dipartimento.

Crollo delle borse europee, persi 355 miliardi di capitalizzazione

Per le Borse europee travolte dal tracollo di Credit Suisse è stato un mercoledì da profondo rosso. I listini del Vecchio Continente hanno mandato in fumo 355 miliardi in termini di capitalizzazione. Tra i singoli listini Francoforte ha perso il 3,27% (Dax 14.735 punti), Londra il 3,83% (Ftse 100 7.344 punti), Parigi il 3,58%(Cac 40 a 6.885 punti).

Chiusura in forte rialzo per lo spread tra Btp e Bund a 198 punti base rispetto ai 185 punti dell'apertura dopo il crollo di Credit Suisse. Il tasso del decennale cala invece al 4,108% dal 4,318% dell'apertura. Secondo il Wall Street Journal i funzionari della Bce avrebbero contattato le banche vigilate per chiedere informazioni sulla loro eventuale esposizione finanziaria nei confronti di Credit Suisse.