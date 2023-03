Onu:100 mld di danni, quasi 53mila vittime. Il parroco di Aleppo:siriani disperati vogliono emigrare

L'Onu stima che i danni del terremoto che ha colpito il 6 febbraio il sud est della Turchia e il nord della Siria superano i 100 miliardi di dollari solo per la Turchia. Lo ha detto Louisa Vinton del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo ai giornalisti durante una visita a Gaziantep, tra le province turche colpite dal sisma. I costi per la ripresa "saranno in aggiunta", ha precisato Vinton.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha fatto sapere ieri che in Turchia 46.104 persone hanno perso la vita a causa del terremoto mentre in Siria, secondo la ong Osservatorio siriano sui diritti umani, i morti per il sisma sono stati 6.790 portando il bilancio complessivo tra i due paesi a quasi 53mila vittime.

Per la Siria i danni e la ricostruzione saranno ancora più difficili, il Paese da 10 anni vive una grave crisi umnaitaria causata da una teribile guerra interna. La terra continua a tremare e c'è lo spettro del colera da tenere d'occhio.

''Un minuto di questo terremoto così violento", come quello che lo scorso 6 febbraio ha scosso il nord della Siria e il sud della Turchia, ''è stato molto molto peggio di tutti gli anni di guerra cha hanno vissuto". È su questo che ''tutti i siriani concordano", una ''ennesima prova" che ha creato ''un senso di insicurezza e di disperazione", ha detto Padre Bahjat Elia Karakach, parroco francescano della comunità latina ad Aleppo.

''Purtroppo le case distrutte dalla guerra sono ancora lì, la ricostruzione non è mai iniziata - spiega il parroco - Quando parliamo di ricostruzione post sisma intendiamo livelli molto base, rimettere a posto le case danneggiate. Per parlare di ricostruzione vera e propria della città aspettiamo una soluzione politica che permetta agli aiuti internazionali e agli investimenti di arrivare". Ormai ''non basta più nemmeno la sospensione delle sanzioni. Occorre una soluzione politica del conflitto con la comunità internazionale. Bisogna ricordare che in Siria non c'è una guerra civile, ma un conflitto internazionale fatto per procura. I siriani sono vittime di giochi più grandi di loro".