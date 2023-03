Arrestato a Napoli un giovane anarchico per l'ordigno contro il consolato greco

Secondo le indagini della Digos l'indagato - insieme ad un complice - organizzò l'attentato davanti la sede consolare napoletana greca, utilizzando un ordigno di tipo improvvisato e di fabbricazione illegale, composto "da un artificio pirotecnico esplodente denominato Rambo": il dispositivo artigianale - così nelle carte della Procura che ha spiccato il mandato di arresto - " era stato assemblato con carta gommata ad una bomboletta spray di deodorante che, al momento della deflagrazione, ha causato conseguenze dirompenti ed incendiarie". Contestata l'aggravante di aver agito per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico , "allo scopo di destabilizzare le istituzioni della Grecia e di costringerle a modificare decisioni attinenti al trattamento carcerario dei condannati per delitti in materia di terrorismo".

La "Galassia anarco insurrezionalista"

L'attentato, sebbene mai rivendicato, appariva immediatamente riconducibile alla galassia anarco insurrezionalista sia per le modalità di svolgimento e la tipologia dell'ordigno utilizzato, sia per l'esistenza, in quel periodo, di una campagna anarchica di solidarietà internazionale nei confronti di Dimitris Koufondinas, ex membro del sodalizio terroristico greco "17 novembre", detenuto presso le carceri greche in sciopero della fame.