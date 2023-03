Thailandia, il calendario con le papere gialle gonfiabili che non piace al Re

Un thailandese è stato condannato a due anni di carcere per aver venduto dei calendari con papere gialle - considerate il simbolo della protesta pro-democrazia - in pose tali da "richiamare e ridicolizzare" il re della Thailandia Maha Vajiralongkorn.

L'imputato è stato accusato di “lesa maestà”, reato che prevede da tre fino a 15 anni di reclusione per chiunque diffami, insulti o minacci il re, la regina e la casa reale, in base a una legge che è stata a lungo criticata per la sua severità e la strumentalizzazione politica. La pena è stata ridotta a due anni poiché l'uomo ha collaborato con i giudici.

Sei illustrazioni del calendario prodotto dall'imputato di 26 anni, nome d'arte Ton Mai, secondo il tribunale, sono offensive della dignità del re. La condanna dimostra che le autorità thailandesi stanno cercando di punire qualsiasi attività che ritengano un "insulto alla monarchia", ha affermato Elaine Pearson, direttrice per l'Asia di Human Rights Watch.

"Questo caso invia un messaggio a tutti i thailandesi e al resto del mondo, e cioè che la Thailandia è sempre più lontana dal diventare una democrazia rispettosa dei diritti", ha continuato, “visto che viene ancora applicata una disposizione che consente a chiunque di sporgere denuncia, consentendone l'uso anche per scopi politici di parte”.

Almeno 233 persone sono state accusate di lesa maestà dal novembre 2020 a oggi secondo gli avvocati thailandesi per i diritti umani. Prima di allora, i processi erano stati informalmente sospesi, ma sono ricominciati via via che il movimento di protesta ha ripreso forza con critiche sempre più forti alla monarchia, un'istituzione considerata intoccabile e uno dei principali fondamenti del nazionalismo thailandese.