Tim corre, buona partenza per il Btp Italia. Il gas scende a 42 euro al megawattora

Gli investitori sembrano scommettere sull'asta per Tim partita dopo l'offerta presentata ieri sera da Cassa Depositi e Prestiti. Dopo un'apertura con un più 5,5 per cento, Tim ha poi limato i rialzi: alle 16 sale del 3%, è il miglior titolo del listino principale di Borsa Italiana. Una performance che sostiene il Ftse Mib, che guadagna lo 0,4 per cento. Nel corso della giornata l'indice ha superato i 28mila punti. È sui massimi dal gennaio 2022 e a 200 punti dai massimi dal 2008. Positivi anche gli altri grandi mercati europei tranne Londra che invece cede lo 0,37%. Segno più in avvio anche a Wall Street: Dow Jones +0,27%, Nasdaq +0,51%.

Oggi è partito il collocamento della diciannovesima emissione di Btp Italia per i risparmiatori. Indicizzato all'inflazione nazionale, il Ministero delle Finanze ha reso noto che la cedola minima sarà del due per cento ma la definitiva verrà comunicata giovedì, giornata dedicata agli investitori istituzionali. Intanto nelle prime sei ore di collocamento la domanda ha superato i 2,87 miliardi di euro, sulla base di quasi 104mila contratti, in crescita rispetto all'emissione del novembre 2022. Sul fronte dell'energia, brusca discesa per il gas: ad Amsterdam il future di aprile è scambiato a 42,2 euro megawattora, -6% rispetto a venerdì. Il future con scadenza il mese successivo è sui minimi dall'agosto del 2021.