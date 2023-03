Roma, titolare di una palestra spiava di nascosto le clienti sotto la doccia: indagato dalla Procura

Aveva posto dietro a un orologio a muro, all'interno della sua palestra, una telecamera nascosta con la quale riprendeva le clienti quando si spogliavano e facevano la doccia. Per questo, il titolare di una struttura sportiva a Roma, nel quartiere Appio, è finito sotto inchiesta.

La Procura della Capitale ha affidato le indagini alla Squadra Mobile, che sta ascoltando le vittime per verificare se le foto e i filmati carpiti in modo illegale possano essere finiti sul web. Il titolare, che sarebbe entrato nella gestione della palestra da circa un anno, aveva installato una telecamera occultandola dietro ad un orologio: da qui riusciva a riprendere le clienti, in alcuni casi anche minorenni.

L'uomo è stato smascherato all'inizio di febbraio dopo che alcune iscritte si sono insospettite del continuo via vai intorno all'orologio. “È capitato spesso che lui ci chiedesse di uscire per qualche minuto per mettere a posto l'orologio” racconta una testimone citata dal sito del Corriere della Sera e già ascoltata dagli inquirenti. “Ma cosa gliene poteva fregare? Alla fine un'amica ha deciso di controllare, spostando l'orologio dal muro, e ha scoperto l'inghippo...”.