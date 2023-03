Tom Sizemore è morto in ospedale. L'attore recitò in "Salvate il soldato Ryan" e "Assassini nati"

Non ce l'ha fatta: dopo diversi giorni in lotta tra la vita alla morte l'attore usa Tom Sizemore è morto in un ospedale a Burbank in California. Ad annunciare la sua scomparsa il suo manager Charles Lago. Il nome forse dice poco al pubblico italiano ma il suo volto è di sicuro familiare. Sizemore è stato un grandissimo caratterista presente in tutte le pellicole culto dell'ultimo ventennio da Salvate il soldato Ryan a Point Break a Assassini nati.

Sizemore era stato trovato privo di sensi all’interno della sua abitazione di Los Angeles nella notte del 18 febbraio, colpito da un aneurisma cerebrale.

La sua carriera negli ultimi anni aveva subito uno stop a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti: una dipendenza che lo aveva portato in prigione diverse volte e a causa della quale avrebbe dilapidato il suo patrimonio arrivando a vivere come un homeless.