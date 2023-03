Torna il sereno, borse positive

Dopo un avvio debole, le borse europee hanno virato in territorio positivo: prevale un cauto ottimismo, in attesa delle dichiarazioni del numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, questa sera al Congresso Usa.

Milano è in rialzo dello 0,17% in linea con Francoforte, mentre Parigi e Londra strappano oltre un quarto di punto.

A Piazza Affari è debole il settore bancario, ad eccezione di Mediolanum (+1,48%) e qualche altro titolo finanziario poco mosso. Sul Ftse Mib in assoluto il più pesante è Tim (-1,16%) in attesa di novità sulla rete unica dopo la mossa di Cdp. Bene invece Amplifon (+2,48%).

Secondo giorno di sottoscrizione per il nuovo Btp Italia a cinque anni: 1,13 miliardi in mattinata, dopo il record di ieri di 3,6 miliardi collocati.

Lo spread è sotto i 180 punti base.

Il gas naturale sul mercato di Amsterdam prosegue la discesa e tocca i 42 euro per megawatt/ora, quasi un 10% in meno in una settimana.