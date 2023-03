Totti-Blasi, salta la prima udienza per la separazione

Slitta ancora la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi: i due ex coniugi non solo non hanno raggiunto un accordo sul mantenimento e l’affidamento dei figli, ma nemmeno sulla data d’inizio della causa. La prima udienza era stata fissata per il 14 marzo ma Totti ha chiesto un differimento dell’udienza perché si è costituito in giudizio solo giovedì scorso e ha bisogno di più tempo per preparare la sua difesa.