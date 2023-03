Tragedia a Genova, 15enne si accascia a terra e muore durante una festa con i coetanei

Tragedia ieri sera a Genova. Un quindicenne è morto durante una festa tra amici in un'abitazione. Sul caso indagano i Carabinieri della città ligure. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe morto per un malore.

A quanto pare i ragazzini, per gioco, hanno svolto dei mini incontri di boxe, ma in modo non violento. Il 15enne si sarebbe sentito male e i tentativi di rianimarlo da parte del 118 sono stati vani.

Da quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri, si esclude che durante la festa si sia fatto uso di alcol o droga. Gli investigatori escludono, inoltre, che il decesso sia collegato a un colpo subito durante il mini incontro di boxe, mentre è ritenuto più probabile il malore. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è anche quella che la vittima, studente in un liceo del centro della città, fosse affetta da una patologia cardiaca, anche se giocava a tennis regolarmente.

L'appartamento in cui è morto il minore era quello di un suo amico, nel quartiere di Castelletto del capoluogo ligure. E' stato il gruppo di ragazzini a chiamare subito i soccorsi appena il 15enne si è accasciato al suolo.

Gli amici del ragazzo sono stati sentiti, alla presenza dei rispettivi genitori, per tutta la notte dai Carabinieri del nucleo operativo e investigativo per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La procura dei minori ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso.