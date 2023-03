Tragedia in Grecia, 46 vittime accertate. Il capostazione ha ammesso il proprio errore

Il capostazione di Larissa, arrestato nell'ambito delle indagini sull'incidente ferroviario avvenuto nella notte di martedì, avrebbe ammesso il proprio errore umano, secondo i media greci. L'uomo di 59 anni, accusato di omicidio colposo per negligenza, secondo fonti riportate dai media greci, avrebbe ammesso di avere indirizzato il treno sul binario sbagliato e di non essersi reso conto dell'errore fino al momento dell'incidente.



L'avvocato del capostazione ha definito "devastato" da quanto accaduto il suo assistito, durante un'intervista con l'emittente Ert. "A livello umano, è devastato. Riflette su ciò che è accaduto e non può sopportare il peso della responsabilità. Ma quel che conta è cercare non l'albero ma la foresta per quanto riguarda la colpa di quanto è successo. C'è una foresta di responsabilità qui", ha detto il legale.



Secondo le ultime informazioni ufficiali dei Vigili del fuoco, il numero dei morti accertati nell'incidente ferroviario in Grecia è salito a 46. Dal vagone ristorante, schiacciato nello scontro, sono stati recuperati sette corpi carbonizzati. Particolarmente difficili le condizioni in cui si svolgono le operazioni per estrarre i corpi di altre persone dal convoglio.



"Stiamo vivendo giorni davvero bui per il Paese, circostanze estremamente difficili, e siamo tutti devastati". Lo ha dichiarato il nuovo ministro dei Trasporti greco, Giorgos Gerapetritis, già ministro di Stato, durante la cerimonia in cui ha assunto il nuovo incarico. Il neo ministro ha anche chiesto scusa alle famiglie delle vittime, facendo "un'ampia autocritica del sistema e dello Stato".



Affiancato dall'ex ministro Kostas Karamanlis, che ha rassegnato le dismissioni a seguito dell'incidente ferroviario che ha sconvolto il Paese, Gerapetritis ha promesso "un'indagine trasparente" sulla dinamica dell'evento, mentre un comitato di esperti sarà istituito oggi per indagare le cause che hanno portato all'incidente ferroviario.



In mattinata il rappresentante dei Vigili del fuoco Giannis Artopioos, ha dichiarato alla tv pubblica che l'operazione per estrarre persone dal vagone ristorante del treno si stanno svolgendo in condizioni difficili.



Nessuna linea ferroviaria sarà operativa oggi per uno sciopero di 24 ore annunciato dalla Federazione ferroviaria panellenica (Pos) in seguito al disastro ferroviario. Lo riferisce Kathimerini.



"La mancanza di rispetto mostrata nel tempo dai governi nei confronti delle Ferrovie greche ha portato al tragico risultato di Tempi. Purtroppo le nostre continue richieste di assunzione di personale a tempo indeterminato, migliore formazione, ma soprattutto l'applicazione delle moderne tecnologie di sicurezza, vengono gettate nel cestino" si legge in un comunicato del Pos.



"Oggi la famiglia Railway è più povera. Oggi la Grecia è più povera. Il giorno dopo il disastro è un giorno di riflessione e di lutto per i nostri colleghi perduti", conclude Pos nel suo annuncio.