Tre sparatorie nel giro di poche ore negli Usa. Il bilancio: 7 morti, tra cui 3 bambini, e 3 feriti

"I bambini piccoli dormivano nel comfort del proprio letto", ha detto Roark. La madre è corsa in casa a cercare un cellulare in carica per chiedere aiuto, quando, sentiti gli spari, è tornata dentro e ha visto il suo ex marito in cima alle scale, dove si è sparato, ha detto Roark.

Charles Slacks Jr., 42anni, benché divorziato aveva ancora la chiave di casa dell'abitazione dell'ex moglie, dove è entrato ieri, 21 marzo, verso le 22:00, ora locale, ha riferito il capo della polizia di Sumter, Russell Roark, in una conferenza stampa. Slacks ha sparato prima nel cortile sul retro mentre la madre cercava di fermarlo, l'ha superata per salire le scale e ha sparato ai bambini, di 5, 6 e 11 anni, nei loro letti, ha detto il capo della polizia.

Nuova ondata di brutalità che ha visto 3 sparatorie succedersi nell'arco di poche ore negli Usa. La più tragica è avvenuta in Sud Carolina dove un ex militare ha ucciso a colpi d'arma da fuoco i suoi tre figli e un uomo che era in casa dell'ex moglie, prima di togliersi la vita. La tragedia è avvenuta nell'area di Sumter.

L'uomo ucciso, anch'egli un militare, non aveva rapporti con la donna al di fuori del lavoro e gli investigatori non hanno capito per quale motivo Slacks si sia recato in casa dell'ex moglie, ha detto il capo della polizia di Sumter. "Chiunque abbia figli può capire come si sente quella donna", ha concluso Roark.

Due sedicenni uccisi e un terzo ragazzo ferito a Durham, North Carolina

La polizia di Durham, in North Carolina, sta indagando su una seconda sparatoria avvenuta sempre ieri sera nei pressi di una scuola media. Due ragazzi di 16 anni sono rimasti uccisi e uno è stato ferito. A riferire quanto avvenuto è stato il ragazzo ferito, trasportato in ospedale dai genitori prima dell'arrivo della polizia. Gli agenti hanno ritrovato i corpi delle vittime stamane all'alba. Il giovane ferito non è in pericolo di vita.

Le indagini sono iniziate ieri poco dopo le 22:30, quando gli agenti hanno risposto a una chiamata secondo cui un giovane uomo era stato colpito da un'arma da fuoco. Per tutta la notte, i vigili del fuoco di Durham hanno schierato un drone e l'ufficio dello sceriffo della contea di Durham ha inviato un proprio cane per cercare ulteriori vittime nell'area. Per ora non si hanno notizie dell'omicida.

Studente spara a scuola a Denver, feriti 2 membri dello staff

Una terza sparatoria si è verificata a Denver, in Colorado, intorno alle 10 di mattina, ora locale, quando uno studente ha sparato in una scuola superiore e ha ferito almeno due membri dello staff dell'istituto. L'aggressore è ricercato ed è armato, secondo quanto riferiscono i media locali. Una tv ha riportato che dall'inizio dell'anno scolastico sono già state sequestrate dieci pistole agli studenti delle scuole di Denver.