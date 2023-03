Treviso, auto si schianta contro un platano: due ragazze morte e due feriti

La notte scorsa, tra sabato e domenica, una Bmw con a bordo quattro giovani è finita contro un platano, il tragico bilancio: due ragazze morte, di cui una minorenne, e due feriti.

L'intervento dei vigili del fuoco, avvenuto qualche minuto prima della mezzanotte, ha messo in sicurezza la Bmw permettendo l'estrazione dei due ragazzi gravemente feriti, di 19 e 18 anni, rimasti incastrati nell'auto. La complessa operazione, vista la condizione dell'automobile, è avvenuta grazie all'utilizzo di cesoie, divaricatori e martinetti idraulici.

I feriti, una volta stabilizzati dai sanitari, sono stati poi trasferiti in codice rosso in ospedale. Nonostante i soccorsi il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte delle due ragazze di 17 e 19 anni. Le operazioni di soccorso sono terminate all'alba.

Secondo una prima ricostruzione i quattro giovani erano a bordo dell'auto, condotta da uno dei ragazzi rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamento, mentre circolava in via Sant'Antonino, da Motta di Livenza verso Gorgo al Monticano, è fuoriuscita dalla sede stradale andando a impattare contro un albero sul lato opposto al proprio senso di marcia

In queste ore sono stati sentiti dai carabinieri altri quattro giovani che si trovavano a bordo di un'altra auto, una Volkswagen Polo. Il gruppo di ragazzi, insieme ai quattro coinvolti nel sinistro, pare si stessero recando a trascorrere la serata insieme in zona.