Trump, annuncio-shock sul suo social Truth: "Martedì potrei essere arrestato, manifestate!"

“Fughe di notizie illegali dal corrotto e politicizzato ufficio del procuratore di Manhattan indicano, senza che ci sia nessun reato dimostrato, che il candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato martedì della prossima settimana. Manifestiamo, riprendiamoci il paese”.

È un annuncio senza precedenti, quello fatto dall’ex capo della Casa Bianca, Donald Trump, sul suo social Truth (nonostante sia tornato su Facebook). L’ultima accusa per cui il magnate sarebbe incriminato riguarda il presunto pagamento di 130.000 dollari all'ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio sulla loro passata relazione. L'inchiesta in questione è condotta dal procuratore di Manhattan Alvin Bragg, un magistrato nominato dai democratici. Si tratterebbe della prima volta che un ex presidente americano affronta un processo penale.

Il tycoon da un lato anticipa una notizia che, se fosse confermata, sarebbe sensazionale; dall’altro, invita alla ribellione, spingendo i suoi manifestanti a scendere in strada per protesta (in una sinistra rievocazione dell’assalto a Capitol Hill, sul quale la responsabilità morale di Trump è stata già accertata dalla Commissione del Congresso americano).

Ma, a mettere subito in chiaro le cose, interviene il legale dell’ex presidente, Joe Tacopina, che parlando con alcuni media americani dice che “Donald Trump si consegnerà alle autorità senza complicazioni se sarà incriminato”. L'ex avvocato personale di Trump, Michael Cohen, ha invece testimoniato contro di lui davanti al grand jury.

L’ex presidente, nel suo post, parla poi di “sogno americano morto” e accusa “gli anarchici della sinistra radicale [che] hanno rubato le elezioni e il cuore del nostro Paese. Il crimine e l'inflazione stanno distruggendo il nostro stile di vita”.

Ecco il testo del messaggio di Trump su Truth Social, tutto in carattere maiuscolo: “Adesso fughe di notizie illegali da un ufficio di procuratore di Manhattan corrotto e altamente politicizzato, che ha permesso al crimine violento di battere nuovi record, il cui capo è finanziato da George Soros, indicano che, sebbene non sia stato possibile provare alcun crimine e basandosi su una favola vecchia e pienamente smontata (da molti altri procuratori!), il candidato repubblicano largamente in testa ed ex presidente degli Stati Uniti sarà arrestato il martedì della prossima settimana. Protestate, riprendetevi il nostro Paese!”.