Trump aspetta di sapere se andrà a processo

I giorni passano, il grand jury che dovrà decidere se mandare a processo Trump non è ancora stato convocato e l'ex presidente è come "tra color che son sospesi". Oggi è l'ultimo giorno della settimana in calendario per il grand jury, poi si va a lunedì prossimo. Il grand jury, una giuria popolare di cittadini estratti a sorte, era stato preallertato da procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, per riunirsi e decidere se gli elementi raccolti dalla procura sono sufficienti per processare l'ex presidente.

Trump è accusato di aver pagato in nero, nel 2016, l'attrice di film porno Stormy Daniels, che aveva minacciato di rivelare, a un mese dalle elezioni presidenziali, la sua vecchia relazione con il tycoon. Trump, attraverso il suo avvocato e tuttofare Michael Cohen, le avrebbe fatto arrivare 130 mila dollari. L'ex presidente ha sempre negato di aver avuto una storia con Daniels e tantomeno di averla pagata. I suoi legali hanno sostenuto che quei soldi erano stati dati a Cohen come onorario per il suo lavoro di avvocato.

Tutta l'area davanti alla Corte penale, nella piazza deserta tra Lafayette Street e Centre Street, nel quartiere di Soho, a sud di Manhattan, è blindata e recintata per il rischio di manifestazioni di protesta da parte dei sostenitori trumpiani. Gli unici presenti, per il secondo giorno consecutivo, sono gli inviati e le trupe televisive.