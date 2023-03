Tunisia, Tajani: "Crisi che attanaglia. Serve intervento rapido del Fondo monetario internazionale"

A distanza di due giorni dal Consiglio Affari esteri europeo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani torna a parlare dell'urgenza di intervenire a sostegno della Tunisia.

"Ho auspicato un rapido intervento del Fondo monetario internazionale" con "ulteriore sostegno dell'Ue e degli altri donatori", ha affermato il ministro degli Esteri parlando della "crisi che attanaglia" la Tunisia durante l'audizione davanti alle commissioni riunite Esteri di Senato e Camera sugli esiti del recente Consiglio Affari Esteri.

L'Italia "continuerà a fare la sua parte", ha assicurato, precisando di aver "già sensibilizzato Kristalina Georgieva" con cui tornerà a parlare in queste ore.

Per assistere la Tunisia "ho proposto di dividere i contributi in tranche da consegnare in base alle riforme che vengono fatte", ha detto Tajani in audizione alle commissioni Esteri di Camera e Senato.

Tajani ha ricordato inoltre che la situazione critica sul fronte economico e sociale in Tunisia ha gravi effetti anche sulle partenze dei migranti, perché si registra una "porosità delle frontiere" che ha portato ad un "incremento" dei flussi. In generale, per affrontare meglio il fenomeno migratorio, al Consiglio Ue "è emersa l'esigenza di raddoppiare gli sforzi per il controllo delle frontiere", per migliorare la lotta ai trafficanti e le operazioni di soccorso ed "è stato convenuto che è l'italia a soffrire maggiormente", in quanto "primo approdo". Ma i migranti, ha ricordato Tajani, dopo essere sbarcati in Italia, vogliono andare anche in altri Paesi europei.